Стало известно, когда «АвтоВАЗ» выпустит новый семиместный минивэн

«АвтоВАЗ» планирует выпустить новый семейный минивэн в 2027 году

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует выпустить новый семейный минивэн в 2027 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента Сергея Громака.

«АвтоВАЗ» в настоящее время разработал и ведет подготовку производства семейного минивэна. Планируем выпуск его в 2027 году на 5-7 мест», — сообщил Громак в рамках круглого стола «Таксомоторные перевозки: вызовы и перспективы развития отрасли».

По его словам, выпуск нового минивэна является большим проектом. Кроме того, общий объем инвестиций составляет 21 миллиард рублей.

До этого портал «Мотор» перечислил все опции, которые войдут в базовое оснащение новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra.

«В список стандартного оборудования включены две подушки безопасности, антиблокировочная система, система динамической стабилизации и система помощи на подъеме, а также датчики света и дождя», — говорится в сообщении портала.

Кроме того, самая доступная версия Lada Iskra получит иммобилайзер.

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