Названо все базовое оснащение Lada Iskra

Портал «Мотор» перечислил все опции, которые войдут в базовое оснащение новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra.

«В список стандартного оборудования включены две подушки безопасности, антиблокировочная система, система динамической стабилизации и система помощи на подъеме, а также датчики света и дождя», — говорится в сообщении портала.

Кроме того, самая доступная версия Lada Iskra получит иммобилайзер, систему ЭРА-ГЛОНАСС, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовку, светодиодные дневные ходовые огни и поворотники, а также с 15-дюймовые стальные диски.

Массовое производство автомобиля Lada Iskra на «АвтоВАЗе» начнется в апреле 2025 года. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет предлагаться в России по цене от 1,2 млн рублей. В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta.

Ранее бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон рассказал, что думает о Lada Iskra.