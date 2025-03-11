В России призвали выпустить специальный «Москвич» для таксистов

Российские таксисты пересядут на отечественные автомобили, если для них выпустят специализированную удобную модель – например, того же «Москвича». Это должна быть простая, вместительная машина с большим багажником и выносливая, объяснил НСН глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

«Весь цивилизованный мир не использует в такси автомобили обычного производства, которые для частных лиц. Везде выпускается автомобиль специально для такси, автомобиль, приспособленный для перевозки пассажиров и багажа», — подчеркнул эксперт.

В качестве примера он привел советскую «Волгу», которая имела специализированный функционал. Сегодня практика выпуска авто специально для такси используется в Лондоне, Нью-Йорке. Что касается российского авторынка, то, например, «Москвич» недостаточно вместителен — в его багажнике есть место максимум для одного чемодана, должно быть для трех-четырех.

Должен быть свой, отдельный автомобиль для такси, который будет упрощенным в некотором смысле, но выносливым и вместительным, подчеркнул Амосов. Он призвал учитывать, что если обычно владелец авто проезжает 20-25 тысяч километров, то таксист — 120-130 тысяч километров в год.

Выпустить такое авто, по мнению специалиста, можно на базе «Москвича». После этого необходимо ввести возможность приобрести его в кредит на льготных условиях — тогда за отечественными машинами будет очередь из таксистов, подчеркнул эксперт.

«Нам не нужен сложный механизм и миллион дисплеев. Это должен быть неубиваемый автомобиль с удобными пассажирскими местами и багажником», — заключил Амосов.

Напомним, в России почти год назад в первом чтении приняли законопроект о локализации такси, согласно которому перевозки должны осуществляться на автомобилях отечественного производства. В обществе документ вызвал неоднозначную реакцию, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правительству РФ объяснили, почему таксисты не готовы переходить на российские автомобили.