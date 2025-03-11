Появилось новое видео пробитых осколками автомобилей на парковке «Мираторга»

В сети появилось новое видео пробитых осколками авто на парковке «Мираторга»

В сети появилось новое видео с парковки «Мираторга», куда прилетел беспилотник. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Судя по видео, на стоянке в момент прилета БПЛА находилось много машин. Часть из них полностью сгорела. Осколки от взрывов пробили некоторые автомобили.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил ТАСС, что количество машин, получивших повреждения в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подмосковном Домодедове, возросло почти до 40.

Средства ПВО за ночь отразили массивную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Атака началась в 4:30 утра. Средства ПВО сбили шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. Повреждения получили дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник разбил четыре автомобиля на платной трассе M-4 под Липецком.