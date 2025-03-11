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Стало известно, сколько авто повреждено после атаки на парковку «Мираторга»

ТАСС: 40 машин получили повреждения от осколков БПЛА на парковке в Домодедове
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В Домодедове около 40 автомобилей получили повреждения после падения осколков БПЛА на парковку «Мираторга». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Количество машин, получивших повреждения в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подмосковном Домодедове, возросло почти до 40», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, в настоящее время спасатели уже потушили огонь на парковке, оперативные службы продолжают работу на месте прилета.

До этого появилось видео с парковки «Мираторга», куда прилетел БПЛА. На кадрах видно, что горит легковой автомобиль, при этом несколько машин получили повреждения. На парковку прибыли экстренные службы города.

Кроме того, охранник, который в момент прилета находился возле автомобилей, получил травмы, несовместимые с жизнью. Второго сотрудника парковки госпитализировали с травмами в больницу, где медики боролись за его жизнь несколько часов, но спасти не смогли.

Ранее стало известно, сколько автомобилей повреждено при атаке БПЛА в Подмосковье.

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