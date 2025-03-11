Украинский беспилотник разбил четыре автомобиля на платной трассе M-4 под Липецком

Губернатор Артамонов: в Липецкой области БПЛА повредил четыре авто на трассе М-4

Беспилотный летательный аппарат повредил четыре автомобиля на трассе М-4 «Дон», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Сегодня ночью, во время массированного налета БПЛА, беспилотник упал неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе. Ранен один человек, осколками задеты четыре автомобиля», — сообщил Артамонов.

Пострадавший – житель Владимира. По словам мужчины, он остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Водитель доставлен в больницу.

Артамонов напомнил, что нельзя снимать пролеты БПЛА, тем более стоять на открытой местности во время их пролета.

Средства ПВО за ночь отразили массивную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Атака началась в 4:30 утра. Средства ПВО сбили шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. Повреждения получили дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вызовы о БПЛА поступали из различных городов и районов региона, включая Коломну, Зарайск, Серебряные пруды, Раменское и другие. В Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям) сообщается о нескольких пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина пострадал после удара беспилотника ВСУ по гражданскому авто.