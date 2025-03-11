Завод «Автотор» собрал партию автомобилей BMW

На калининградском «Автоторе» собрали партию BMW X5 и X6

Партия из нескольких десятков единиц BMW X5 и X6 собрана на заводе «Автотор» в Калининграде, сообщает Telegram-канал Avtorevizzoro.

«На калининградском заводе «Автотор», где до 2022 года велась мелкоузловая сборка автомобилей BMW, снова началось производство баварских автомобилей. Уже выпущена небольшая партия BMW X5 и X6», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что немецкие кроссоверы собрали из машинокомплектов, оставшихся на заводе после ухода BMW из России.

Автомобили оснащены трехлитровым турбодизелем мощностью 286 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Самая дешевая версия M Sport Edition обойдется покупателю в 13,1 млн рублей.

В комплектацию входят пневматическая подвеска, премиальная аудиосистема Harman Kardon, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, кожаные сиденья.

До этого стало известно, что на заводе «Автотор» начнется выпуск автомобилей корейского бренда KGM (бывший SsangYong). Старт производства автомобилей запланирован на осень 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск автомобилей Changan.