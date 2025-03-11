На видео сняли последствия прилетов БПЛА в Подмосковье

В Подмосковье на видео сняли разбитые после атаки БПЛА автомобили

В Подмосковном городе Видном после атаки БПЛА повреждения получили несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Жители Видного после первого взрыва прятались с детьми в ванных. На парковке обломками разрушены десятки машин. Но власти уже пообещали людям помочь с ремонтом», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что у нескольких автомобилей разбились стекла. По словам местных жителей, повреждения есть также на крышах и капотах машин.

До этого сообщалось, что шесть человек пострадали от падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов в подмосковном городе Видном, включая четырехлетнего ребенка.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, обломки попали в дом по адресу улица Фокина, 6 в деревне Сапроново.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области.

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