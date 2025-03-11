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Стало известно, какие автомобили выпустили в Калуге под маскировочным брендом RSV

Автоэксперт Кадаков: под брендом RSV в Калуге выпустили Citroen
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Госавтоинспекция Архангельской области/VK

На калужском заводе «Автомобильные технологии» под новым брендом RSV выпускаются автомобили Citroen C5 Aircross. Об этом сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Недавно начата сборка кроссоверов RSV — по сути, это Citroen C5 Aircross с новыми эмблемами. Объем производства пока неизвестен. Полагаю, будет постепенное замещение – наклеить другой шильдик проще простого. Пока кроссоверы RSV поступают только корпоративным заказчикам и в госструктуры — в частности, в МВД», — написал Кадаков.

Даже китайский Citroen не желает попадать под санкции и поставлять автомобили российским силовым структурам, массовое переименование продолжается, добавил он.

О том, что на заводе в Калуге выпущена первая партия автомобилей под брендом Rosva (RSV), стало известно в начале марта 2025 года.

Новый бренд Rosva компания «Автомобильные технологии» зарегистрировала в 2024 году. Росва́ — индустриальный парк в Калужской области, где располагается производство, объяснял директор по стратегическому развитию «Автомобильных технологий» в интервью «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что бывший партнер «КамАЗа», китайский Hawtai, ликвидирует юрлицо в России.

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