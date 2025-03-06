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В России начался выпуск новых кроссоверов под брендом Rosva Motors

В Калуге выпустили первую партию кроссоверов Rosva Motors
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Автомобильные технологии

В России стали выпускать кроссоверы под маркой Rosva Motors. Об этом сообщает «Мотор». Производство налажено на заводе в Калужской области.

«Официальных подробностей об автомобилях Rosva Motors пока нет. Опытные партии машин выпускаются без указания модели. Первые экземпляры RSV встали на учет в феврале», — говорится в сообщении портала.

До этого компания «Автомобильные технологии», которая выпускает на заводе ПСМА Рус в Калужской области кроссоверы Citroen C5 Aircross, зарегистрировала товарный знак Rosva Motors и логотип для него.

На сегодняшний день на калужском заводе выпускают только одну модель Сitroen — C5 Aircross. Производитель получает комплектующие из Китая.

В феврале 2024 года Минпромторг пополнил список машин для чиновников французской и китайскими машинами. В перечень авто, рекомендованных для госзакупок, вошли кроссоверы Citroen C5 Aircross, выпускаемые компанией «Автомобильные технологии».

Ранее сообщалось, что в России сильно подорожал китайский кроссовер Soueast S07.

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