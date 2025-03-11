Volkswagen выплатит дивиденды акционерам благодаря увольнению рабочих

По итогам 2024 года немецкий автоконцерн Volkswagen зафиксировал снижение прибыли, но выплатит дивиденды своим акционерам. Об этом сообщает Reuters.

«Компания предложила дивиденды в размере 6,36 евро на привилегированную акцию за 2024 год, что ниже 9,06 евро, выплаченных в предыдущем году, что отражает продолжающиеся усилия по экономии после объявленных в декабре крупных сокращений рабочих мест и производственных мощностей», — отмечается в публикации.

Операционная прибыль Volkswagen в 2024 году снизилась на 15% до 19,1 млрд евро при выручке в 324 млрд евро. На 2025 год Volkswagen ожидает операционную прибыль в размере 5,5–6,5% против 5,9% в 2024 году.

Осенью 2024 года стало известно, что Volkswagen может закрыть несколько заводов. По данным аналитического центра Jefferies, это откроет путь к сокращению 15 тыс. рабочих мест.

Ранее стало известно, что завод Audi в Брюсселе закрылся навсегда.