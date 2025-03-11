Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Volkswagen выплатит дивиденды акционерам благодаря увольнению рабочих

Volkswagen выплатит дивиденды акционерам, сократив рабочих
close
Fabian Bimmer/Reuters

По итогам 2024 года немецкий автоконцерн Volkswagen зафиксировал снижение прибыли, но выплатит дивиденды своим акционерам. Об этом сообщает Reuters.

«Компания предложила дивиденды в размере 6,36 евро на привилегированную акцию за 2024 год, что ниже 9,06 евро, выплаченных в предыдущем году, что отражает продолжающиеся усилия по экономии после объявленных в декабре крупных сокращений рабочих мест и производственных мощностей», — отмечается в публикации.

Операционная прибыль Volkswagen в 2024 году снизилась на 15% до 19,1 млрд евро при выручке в 324 млрд евро. На 2025 год Volkswagen ожидает операционную прибыль в размере 5,5–6,5% против 5,9% в 2024 году.

Осенью 2024 года стало известно, что Volkswagen может закрыть несколько заводов. По данным аналитического центра Jefferies, это откроет путь к сокращению 15 тыс. рабочих мест.

Ранее стало известно, что завод Audi в Брюсселе закрылся навсегда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами