Завод Audi в Брюсселе закроется навсегда

Завод Audi в бельгийском Брюсселе завершит свою работу 28 февраля, сообщает France 24.

«Завод Audi в Брюсселе окончательно прекратит производство в пятницу, оставив без работы тысячи рабочих, ставших жертвами избытка мощностей по производству автомобилей в Европе, которые стали несоразмерны падению спроса», — отмечается в публикации.

На заводе Audi в Брюсселе были заняты 3 тыс. рабочих. Немецкий автоконцерн Volkswagen, в который входит бренд Audi, указал на «давние структурные проблемы» этой производственной площадки, которая расширялась постепенно, в течение многих лет, но ее работа влекла высокие логистические издержки.

В последнее время на заводе в Брюсселе собирали электрический кроссовер Audi Q8 e-tron.

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