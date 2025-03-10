Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Безумный» водитель протаранил автосалон и попал на видео в Калифорнии

В Калифорнии на видео попало, как машина протаранила автосалон

В Калифорнии мужчина заехал на автомобиле в автосалон. Об этом сообщает ABC.

«Безумный водитель протаранил автосалон в Калифорнии», — говорится в сообщении.

По информации источника, в результате произошедшего пострадали восемь человек, двое из которых были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, остальным — медики оказали всю необходимую помощь на месте.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как серый автомобиль заезжает в автосалон, сбивает мебель и элементы интерьера. На записи также видно, что машина ранее получила повреждения: у автомобиля оторван передний бампер и смят капот. Кроме того, на полу автосалона лежат осколки, а на видео слышны крики людей и просьбы женщины покинуть помещение.

До этого сообщалось, что в Приморском крае в городе Уссурийске мужчина с разбега врезался в серый припаркованный автомобиль, кроме того, головой разбил заднее стекло машины.

Ранее машина каршеринга влетела в толпу людей в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами