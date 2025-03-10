«Безумный» водитель протаранил автосалон и попал на видео в Калифорнии

В Калифорнии мужчина заехал на автомобиле в автосалон. Об этом сообщает ABC.

«Безумный водитель протаранил автосалон в Калифорнии», — говорится в сообщении.

По информации источника, в результате произошедшего пострадали восемь человек, двое из которых были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, остальным — медики оказали всю необходимую помощь на месте.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как серый автомобиль заезжает в автосалон, сбивает мебель и элементы интерьера. На записи также видно, что машина ранее получила повреждения: у автомобиля оторван передний бампер и смят капот. Кроме того, на полу автосалона лежат осколки, а на видео слышны крики людей и просьбы женщины покинуть помещение.

До этого сообщалось, что в Приморском крае в городе Уссурийске мужчина с разбега врезался в серый припаркованный автомобиль, кроме того, головой разбил заднее стекло машины.

Ранее машина каршеринга влетела в толпу людей в Казани.