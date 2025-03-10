Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Уфе машина провалилась под землю

В историческом районе на севере Уфы легковая машина провалилась под землю
close
Scherbinator/Shutterstock/FOTODOM

В историческом районе на севере Уфы легковой автомобиль, припаркованный возле многоквартирного дома, провалился под землю. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

По данным журналистов, инцидент произошел в районе Черниковка на улице Интернациональной у дома 193/1. Судя по записи с камер видеонаблюдения, провал произошел 9 марта в 23:25 по местному времени. После того как автомобиль ушел под землю, стоящие рядом деревья наклонились и задели линию электропередачи. Из ямы были видны мигающие огни, вероятно, от сработавшей сигнализации.

Под постом развернулось активное обсуждение происшествия. Пользователи отметили, что в этой местности почвы болотистые, что и приводит к подобным случаям. Один из жителей города отметил, что несколько лет назад на этом же месте уже происходил аналогичный инцидент.

9 марта в Феодосии автомобиль скорой помощи провалился в недавно смонтированный светомузыкальный фонтан.

3 марта в Самарской области легковой автомобиль, в салоне которого находились водитель и четыре пассажира, провалился под лед в затоне Ширчик. В том числе среди пассажиров были два ребенка.

На место происшествия приезжали сотрудники экстренных служб, которые успешно эвакуировали людей из транспортного средства. По данным Telegram-канала «Самара ДТП», водитель и несовершеннолетние не получили никаких травм. То же касается двух других пассажиров.

Ранее в Тыве пьяный водитель сбил девушку и напал на ее знакомую.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами