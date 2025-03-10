В Уфе машина провалилась под землю

В историческом районе на севере Уфы легковая машина провалилась под землю

В историческом районе на севере Уфы легковой автомобиль, припаркованный возле многоквартирного дома, провалился под землю. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

По данным журналистов, инцидент произошел в районе Черниковка на улице Интернациональной у дома 193/1. Судя по записи с камер видеонаблюдения, провал произошел 9 марта в 23:25 по местному времени. После того как автомобиль ушел под землю, стоящие рядом деревья наклонились и задели линию электропередачи. Из ямы были видны мигающие огни, вероятно, от сработавшей сигнализации.

Под постом развернулось активное обсуждение происшествия. Пользователи отметили, что в этой местности почвы болотистые, что и приводит к подобным случаям. Один из жителей города отметил, что несколько лет назад на этом же месте уже происходил аналогичный инцидент.

9 марта в Феодосии автомобиль скорой помощи провалился в недавно смонтированный светомузыкальный фонтан.

3 марта в Самарской области легковой автомобиль, в салоне которого находились водитель и четыре пассажира, провалился под лед в затоне Ширчик. В том числе среди пассажиров были два ребенка.

На место происшествия приезжали сотрудники экстренных служб, которые успешно эвакуировали людей из транспортного средства. По данным Telegram-канала «Самара ДТП», водитель и несовершеннолетние не получили никаких травм. То же касается двух других пассажиров.

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