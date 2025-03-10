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На фото попало, как вмерзший в лед Jeep плыл по Оби

В Новосибирске сфотографировали замерзший Jeep, который плыл по Оби
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Telegram-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске заметили внедорожник Jeep Grand Cherokee, который плыл по реке Обь. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«В салоне людей не было, вылезли через люк, кто там был неизвестно, на данный момент на месте работают спасатели», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели автомобиль. На кадрах видно, что белый внедорожник плывет по реке, при этом он не полностью погрузился в воду. На фотографии также заметно, что вокруг машины — лед.

По информации источника, автомобиль обнаружили 9 марта рядом с микрорайоном под названием Затон города Новосибирска.

До этого сообщалось, что в Приморском крае в городе Уссурийске мужчина головой разбил припаркованный автомобиль.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина бежит и врезается в припаркованный белый автомобиль, при этом он головой разбивает заднее стекло легковой машины. После удара мужчина садится на землю, затем встает и отходит в сторону дома.

Ранее в Тыве пьяный водитель сбил девушку и напал на ее знакомую.

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