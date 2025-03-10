В России рухнули цены на кроссоверы Evolute

В России на миллион рублей подешевели кроссоверы Evolute i-Sky и i-Jet

В России сильно подешевели кроссоверы Evolute i-Sky и Evolute i-Jet, выпускаемые на заводе «Моторинвест», сообщает портал «Автоновости дня».

Отмечается, что цена i-Sky упала на 1 млн рублей — до 3,9 млн рублей, а i-Jet подешевел на 1,1 млн рублей — до 5,27 млн рублей.

Одновременно компания Evolute убрала прямые скидки 1,74 млн рублей для i-Sky и 1,24 млн рублей для i-Jet, которые действовали до снижения цены.

До этого стало известно, что JAC предоставил огромные скидки покупателям своих автомобилей в России.

Так, весь модельный ряд китайского бренда JAC в России разом стал доступнее на сумму от 50 тыс. до 400 тыс. рублей или 1,4%--14%. Причина в появлении скидки, предоставляемой в рамках «Специального предложения».

Под специальным предложением подразумевается единовременная разовая скидка. С ее учетом цена пикапа JAC T9 снижена на 50 тыс. рублей. Для лифтбека JAC J7 размер скидки составляет 200 тыс. рублей, для компактного кроссовера JS3 — 250 тыс. рублей, для кроссовера JS6 — 300 тыс. рублей.

Ранее было названо число автокомпаний, снизивших цены в России.