Названо число автокомпаний, снизивших цены в России

НАПИ назвало пять автокомпаний, снизивших цены на автомобили в России

В России в феврале изменились рекомендованные розничные цены на автомобили в 47 комплектациях, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«Снизились цены на 33 комплектации BAIC, Evolute, Exeed, Haval, Hongqi. Снижение цен составило от 0,2% до 35,8%», — отмечается в сообщении агентства.

В частности, седан BAIC U5 Plus в комплектации Luxury с механической трансмиссией после снижения цены предлагается за 1,6 млн рублей против прежних 1,7 млн рублей, с вариатором — за 1,87 млн рублей против прежних 2,15 млн рублей. Кроссовер Hongqi HS5 в одной из версий подешевел сразу на 30% — до 3,2 млн рублей с 4,6 млн рублей. На Exeed VX 2023 года в комплектации President в шестиместном исполнении цена снижена почти на 9%, до 6,05 млн рублей.

Подорожали в феврале по сравнению с январем машины в 14 комплектациях у трех марок — BAIC, FAW и SWM. Рост цен составил от 0,2% до 7,9%.

Ранее Geely резко снизила цены на автомобили в России.