Владельцы Geely Monjaro пожаловались на неисправные подушки безопасности

Mash: у Geely Monjaro не срабатывают подушки безопасности при столкновении

У популярных китайских кроссоверов Geely Monjaro не срабатывают подушки безопасности при столкновении, сообщает Telegram-канал Mash. На это жалуются автовладельцы.

«Анна зимней ночью ехала со скоростью 90 км/ч и столкнулась на своем внедорожнике с лосем. Женщина написала официальному представителю Geely в РФ. Попросила разобраться в инциденте и понять, почему подушки не сработали», — сообщает канал.

По данным Mash, владелице автомобиля прислали отписку: в чем проблема — не знают, и посоветовали обращаться в то место, где была куплена машина. Просьбу провести экспертизу представитель проигнорировал.

До этого стало известно, что в России отзовут 364 внедорожника топовых версий Tank 500 Blacktrail, изготовленные в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года.

«Причина отзыва транспортных средств: в условиях низкой температуры, в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке. На всех транспортных средствах будет выполнена проверка и замена выпускной трубки топливного бака», — говорится в сообщении «Росстандарта».

Владельцев отзываемых автомобилей проинформируют о необходимости предоставить внедорожник в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.

Все работы будут выполнены бесплатно.

Ранее сообщалось, что BYD отзовет кроссоверы FangChengBao Leopard 5 из-за риска возгорания.