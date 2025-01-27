Топовые внедорожники Tank 500 попали под отзывную кампанию в России

В России отзовут 364 топовых версии внедорожника Tank 500 Blacktrail, изготовленных в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 год. Об этом сообщает «Росстандарт».

«Причина отзыва транспортных средств: в условиях низкой температуры, в топливной системе автомобиля возможно повышение давления, что в редких случаях может привести к утечке. На всех транспортных средствах будет выполнена проверка и замена выпускной трубки топливного бака», — говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцев отзываемых автомобилей проинформируют о необходимости предоставить внедорожник в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.

Все работы будут выполнены бесплатно.

До этого стало известно, что китайская компания BYD отзовет для ремонта 6,8 тыс. кроссоверов FangChengBao Leopard 5.

Отмечается, что у автомобилей, выпущенных с 1 февраля 2023 года по 16 октября 2023 года, выявлены неисправности с электрикой, что в определенных ситуациях может привести к возгоранию машины.

У отзываемых автомобилей заменят бракованные контроллеры. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев машин.

Ранее сообщалось, что Honda отзовет модели Pilot и Passport из-за риска возгорания.