В Феодосии автомобиль скорой помощи разрушил фонтан и провалился под землю

В Феодосии автомобиль скорой помощи провалился в недавно смонтированный светомузыкальный фонтан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

«На светомузыкальном фонтане произошло чрезвычайное происшествие – по неизвестным причинам машина скорой помощи заехала на новый светомузыкальный фонтан и провалила его», — отметил Ткаченко.

По его словам, сейчас все службы работают на месте происшествия. Пострадавших нет.

3 марта в Самарской области легковой автомобиль, в салоне которого находились водитель и четыре пассажира, провалился под лед в затоне Ширчик. В том числе среди пассажиров были два ребенка.

На место происшествия приезжали сотрудники экстренных служб, которые успешно эвакуировали людей из транспортного средства. По данным Telegram-канала «Самара ДТП», водитель и несовершеннолетние не получили никаких травм. То же касается двух других пассажиров.

Ранее сообщалось, что на Байкале овчарка за рулем авто провалилась под лед.