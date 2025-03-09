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В Феодосии автомобиль скорой помощи разрушил фонтан и провалился под землю

Автомобиль скорой помощи провалился в светомузыкальный фонтан в Феодосии
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Telegram-канал «Игорь Ткаченко | Феодосия»

В Феодосии автомобиль скорой помощи провалился в недавно смонтированный светомузыкальный фонтан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

«На светомузыкальном фонтане произошло чрезвычайное происшествие – по неизвестным причинам машина скорой помощи заехала на новый светомузыкальный фонтан и провалила его», — отметил Ткаченко.

По его словам, сейчас все службы работают на месте происшествия. Пострадавших нет.

3 марта в Самарской области легковой автомобиль, в салоне которого находились водитель и четыре пассажира, провалился под лед в затоне Ширчик. В том числе среди пассажиров были два ребенка.

На место происшествия приезжали сотрудники экстренных служб, которые успешно эвакуировали людей из транспортного средства. По данным Telegram-канала «Самара ДТП», водитель и несовершеннолетние не получили никаких травм. То же касается двух других пассажиров.

Ранее сообщалось, что на Байкале овчарка за рулем авто провалилась под лед.

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