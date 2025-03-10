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Правительству РФ объяснили, почему таксисты не готовы переходить на российские автомобили

Российских автопроизводителей призвали разработать для таксистов надежные машины
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Таксисты пока не готовы переходить на автомобили российского производства, которые не отвечают требованиям комфортности и надежности. Об этом говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», которое было направлено в правительство и автоконцернам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст обращения.

В нем отмечается, что в России не производятся автомобили, которые полностью соответствуют требованию надежности, которое предполагает пробег до капитального ремонта не менее 300 тыс. км.
По словам Союза, принятие в стране закона о локализации такси возможно только после того, как в РФ появятся предприятия, производящие комфортные и надежные автомобили. Авторы письма просят создать комиссию из представителей правительства, автопроизводителей и отрасли, чтобы вместе составить спецификацию линейки специальных автомобилей. Обращение поддержали опрошенные таксопарки, агрегаторы и отраслевые объединения.

Принятый почти год назад в первом чтении законопроект о локализации такси вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Согласно законопроекту, перевозки в такси должны осуществляться на автомобилях отечественного производства. Уровень локализации предлагается измерять в баллах, требования будут едиными для всех регионов страны и всех типов перевозчиков. Как на фоне этих требований обеспечить эффективную работу рынка пассажирских перевозок, обсудили участники прошедшего в Госдуме круглого стола «Отечественные автопроизводители и/или отечественные автопотребители: поиск баланса». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, почему таксопарки отказываются от покупки российских машин.

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