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Россиянам назвали четыре минуса кроссовера Mitsubishi Оutlander

Автоэксперт Виноградов перечислил четыре минуса кроссовера Mitsubishi Оutlander
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Mitsubishi

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках кроссовера Mitsubishi Outlander четвертого поколения.

«Едет Outlander уверенно. Надежно встает на дугу и не стремится уйти наружу при переборе скорости. Но если захочется резких маневров, четких реакций не ждите. Этот кроссовер рассчитан на комфортное передвижение», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, на втором ряду полно места для ног. Однако люди ростом выше 180 см упираются головой в потолок.

Третий ряд – номинальный. Как, впрочем, у всех соразмерных кроссоверов. И багажник в семиместном варианте – одно название, отметил Виноградов.

До этого Александр Виноградов перечислил три минуса удлиненного BMW X1 китайской сборки.

«Я думал, что утопленные ручки – электронные, как на седанах новой седьмой серии. Но нет, ничего никуда не выезжает, двери сами не открываются», – сказал Виноградов.

По его словам, за годы роботизированная коробка передач Getrag избавилась от недостатков, например толчков. Но один остался – запотевание поддона картера.

Через несколько месяцев после покупки на пробеге 1,3 тыс. километров появилась ошибка стояночного тормоза, а тормозная система перешла в сервисный режим.

Ранее были названы пять недостатков Lada Kalina с пробегом.

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