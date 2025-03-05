Названы три недостатка удлиненного BMW X1 китайской сборки

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов назвал минусы удлиненного BMW X1 китайской сборки.

«Я думал, что утопленные ручки – электронные, как на седанах новой седьмой серии. Но нет, ничего никуда не выезжает, двери сами не открываются», – сказал Виноградов.

По его словам, за годы роботизированная коробка передач Getrag избавилась от недостатков, например толчков. Но один остался – запотевание поддона картера.

Через несколько месяцев после покупки на пробеге 1,3 тыс. километров появилась ошибка стояночного тормоза, а тормозная система перешла в сервисный режим. Перепрошивка не поможет: проблема в самом гидроблоке. Цена замены агрегата с работой – 600 тыс. рублей. Эксперт отметил, что из-за этой проблемы была большая отзывная кампания. И если бы машины продавалась официально в России, поломку могли бы починить по гарантии.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.