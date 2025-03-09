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Названы пять недостатков Lada Kalina с пробегом

Автоэксперт Зиновьев перечислил пять недостатков Lada Kalina
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Amir Photo/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанных хетчбэков и универсалов Lada Kalina.

«Набор системных неисправностей от Гранты отличается. В частности, у Калины чаще подводят электроника и электрика, не очень надежен генератор. И, по ощущениям, Калина чуть быстрее ржавеет», - сказал Зиновьев.

Ни хетчбэк, ни универсал Kalina не впечатляют багажниками – официально 240 и 355 л, отметил специалист.

До этого автоэксперт Александр Виноградов перечислил три минуса удлиненного BMW X1 китайской сборки.

«Я думал, что утопленные ручки – электронные, как на седанах новой седьмой серии. Но нет, ничего никуда не выезжает, двери сами не открываются», – сказал Виноградов.

По его словам, за годы роботизированная коробка передач Getrag избавилась от недостатков, например толчков. Но один остался – запотевание поддона картера.

Через несколько месяцев после покупки на пробеге 1,3 тыс. километров появилась ошибка стояночного тормоза, а тормозная система перешла в сервисный режим.

Ранее россиянам перечислили недостатки Hyundai Tucson третьего поколения.

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