Массовое ДТП заблокировало движение на МКАД

Массовая автомобильная авария произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 37-го км МКАД (в районе съезда №38) произошло ДТП с несколькими автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого россиянка сделала сальто в воздухе в ДТП 8 марта и попала на видео.

Судя по кадрам, в Улан-Удэ женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Однако машина в последнем ряду не остановилась и наехала на жительницу. В результате удара женщину подбросило вверх, она сделала сальто в воздухе и приземлилась на спину. О состоянии пострадавшей неизвестно. На кадрах видно, что после аварии автомобилист решил остановиться.

Ранее петербуржец сбил трехлетнего ребенка и попал на видео.