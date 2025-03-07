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Петербуржец сбил трехлетнего ребенка и попал на видео

В Петербурге трехлетний ребенок отлетел от удара авто и получил травмы

В Санкт-Петербурге в Центральном районе автомобиль сбил трехлетнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Инцидент произошел на Херсонской улице. Малыш выбежал на дорогу прямо перед ехавшей машиной», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть, где его сбивает легковой автомобиль. От удара мальчик падает на дорогу, в этот момент к нему подходит родитель и берет на руки. Кроме того, на записи также видно, что машина, сбившая ребенка, останавливается, и из нее выбегает мужчина.

По информации источника, в результате ДТП ребенок получил ушиб затылка, его госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру, который заступился за женщину в автобусе.

Ранее в Санкт-Петербурге перекрыли КАД.

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