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АвтоВАЗ убрал четыре версии Lada Largus

АвтоВАЗ в два раза сократил количество модификаций для Lada Largus
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Lada

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» прекратил выпуск нескольких версий Lada Largus. Об этом сообщает Motor.

«16-клапанные машины в небогатых комплектациях пока не выпускаются, хотя у дилеров такие Largus в достатке», — говорится в сообщении портала.

Таким образом, в настоящий момент гамма Lada Largus состоит из восьми модификаций, из которых четыре не производятся, отмечает Motor.

Производство модели Largus организовано на заводе в Ижевске, где весной 2024 года начали выпускать 5-местные универсалы и фургоны этой модели. Автомобили комплектуются 90-сильными и 106-сильными моторами объемом 1,6- литра в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

До этого стало известно, что универсалы Largus Cross начали появляться у дилеров «АвтоВАЗа».

Lada Largus Cross отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и контрастной отделкой интерьера.

Судя по информации на сайте lada.ru, самая дорогая версия Lada Largus Cross стоит 2 млн рублей.

Производство модели Largus организовано на заводе в Ижевске, где весной 2024 года начали выпускать 5-местные универсалы и фургоны этой модели. Автомобили комплектуются 90-сильными и 106-сильными моторами объемом 1,6- литра в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Ранее «АвтоВАЗ» официально заявил, когда появится новая модель Lada.

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