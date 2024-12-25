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У дилеров «АвтоВАЗа» появилась самая дорогая версия Lada Largus

Российские дилеры начали получать универсалы Lada Largus Cross за 1,8 млн рублей
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Lada

Универсалы Largus Cross начали появляться у дилеров Lada, сообщает «Российская газета».

«Lada Largus Cross, который отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и контрастной отделкой интерьера в комплектации Comfort оценили в 1,8 млн рублей за версию с пятиместном салоном и в 1,85 млн рублей — за семиместный вариант», — говорится в сообщении.

Судя по информации на сайте lada.ru, самая дорогая версия Lada Largus Cross стоит 2 млн рублей.

Производство модели Largus организовано на заводе в Ижевске, где весной 2024 года начали выпускать 5-местные универсалы и фургоны этой модели. Автомобили комплектуются 90-сильными и 106-сильными моторами объемом 1,6- литра в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

20 ноября сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах стали доступны для заказа автомобили Lada. Предлагаются автомобили Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. При этом несколько заказов уже получено. Старт продаж состоится через несколько месяцев. Новая Lada Niva Legend будет стоить в Дубае 70 тыс. дирхамов (1,9 млн рублей).

Ранее «АвтоВАЗ» официально заявил, когда появится новая модель Lada.

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