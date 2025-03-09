Названы сроки начала производства российских автомобилей «Атом»

Выпуск российских автомобилей «Атом» начнется в июле 2025 года

Серийное производство российских электромобилей «Атом» начнется в июле 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минпромторга Татарстана.

«Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин в составе делегации республики во главе с депутатом Госдумы РФ Айдаром Метшиным посетил центр исследования и разработки проекта «Атом». В июле планируется запуск серийного производства «Атома», — говорится в сообщении ведомства.

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Ранее сообщалось, что «Атом» будет стоить от 2,5 млн рублей.