В Австралии более 30 человек пострадали при аварии с машинами минобороны

В Новом Южном Уэльсе 35 человек пострадали при ДТП с машинами минобороны

В Австралии на севере Нового Южного Уэльса более 35 человек получили ранения в результате аварии с участием двух транспортных средств Австралийских сил обороны. Об этом сообщает газета The Guardian.

На место инцидента прибыли экстренные службы города. Инцидент произошел 7 марта около 17:00 по местному времени (9:00 мск). До этого сообщалось о 22 пострадавших, однако после оценки ситуации количество раненых выросло до 35.

До этого стало известно, что в немецком городе Мангейм водитель наехал на толпу людей. Очевидцы рассказывали местной газете, что в толпу на скорости въехал черный внедорожник, после чего сразу же скрылся с места происшествия. По данным журналистов, один человек не смог пережить полученных травм. В официальном аккаунте полиции в соцсети X попросили жителей избегать поездок в центр города. На месте аварии работают спасательные службы.

Позже виновника инцидента задержали. Полицейские допросят задержанного и выяснят мотивы его поступка.

Ранее NBC News сообщал, что в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.