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В России в продаже появился Volkswagen по цене китайских авто

В России начались продажи нового Volkswagen за 2,45 млн рублей
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Volkswagen

Некоторые российские автосалоны привезли новый недорогой Volkswagen Tharu XR. Об этом пишет портал IXBT.

Отмечается, что автосалоны предлагают кроссовер как из наличия, так и под заказ. Цены на машину стартуют от 2,45 млн рублей. За эти деньги можно получить машину 2024 года выпуска с 1,5-литровым с «атмосферником» мощностью 110 л.с. и с 6-ступенчатым «автоматом». Базовая версия включает минимальный набор опций, в том числе кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида и многофункциональное рулевое колесо.

Более богатые версии дополняются датчиком света и панорамной крышей с люком.

До этого у дилеров «АвтоВАЗа» начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в двух новых цветах.

«Редкие экземпляры автомобилей Lada Niva Travel, окрашенные металлизированной эмалью «Платина» и » Борнео» появились у некоторых дилеров, — говорится в сообщении паблика Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в России в продаже появился редкий Chevrolet Caprice.

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