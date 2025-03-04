В России начали продавать редкие экземпляры Lada Niva Travel

Дилеры начали предлагать Lada Niva Travel в двух новых цветах

У дилеров «АвтоВАЗа» начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в двух новых цветах, сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«Редкие экземпляры автомобилей Lada Niva Travel, окрашенные металлизированной эмалью «Платина» и » Борнео» появились у некоторых дилеров, — говорится в сообщении паблика.

До этого «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Помимо этого, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Кроме того, «АвтоВАЗ» в течение двух лет обновит внедорожник Lada Niva Travel. Автомобиль получит новую решетку радиатора. Кроме того, внедорожник оснастят полностью светодиодными фарами.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил новую Lada Niva Travel.