Hyundai показал дискотеку вращающихся котов в своем автомобиле

Южнокорейская компания Hyundai представила рекламу с вращающимися котами. Автобренд разместил ролик на своей официальной странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На видео можно заметить электромобиль Hyundai Inster, впервые представленный в 2024 году. На нем приезжает группа так называемых вращающихся котов, которые завирусились в соцсетях — животные начинают крутиться вокруг себя под характерную музыку. В ролике рекламируется функция V2L, позволяющая использовать накопленную энергию в аккумуляторе электромобиля для подзарядки других устройств.

До этого сообщалось, что угнать любой корейский автомобиль со стандартной заводской защитой злоумышленники могут в течение нескольких минут с помощью специального прибора. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

Уязвимы для такого прибора все автомобили Hyundai, Genesis и Kia, начиная от дорогих версий Kia Rio с бесключевым доступом и заканчивая популярными кроссоверами Hyundai Palisade и Santa Fe, у них одинаковая система безопасности, добавил он.

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