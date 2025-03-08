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У жены экс-главы КРКО после ареста обнаружили BMW с номером 777

Автомобиль BMW X6 с красивым номером нашли у жены арестованного экс-главы КРКО
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АО «Корпорация развития Курской области»

Немецкий автомобиль BMW X6 с красивым номером «три семерки» нашли у супруги арестованного экс-гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные регистрационных документов.

Согласно полученной информации, BMW X6 2020 года находится во владении жены Лукина. Сегодня новую иномарку продают в среднем за 10 млн рублей. При этом цена за номер с тремя семерками может доходить до 7 млн рублей в зависимости от сочетаний цифр и букв. На автомобиле за три года всего «висели» 17 штрафов последние три года, все они оплачены.

Генерального директора компании Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

В Госдуме сообщили об увеличении штрафов для автомобилистов.

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