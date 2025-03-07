Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна уязвимость Hyundai и Kia в России перед угонщиками

Автоэксперт Кондрашов: угон Kia и Hyundai занимает 3 минуты
close
David Zalubowski/AP

Угнать любой корейский автомобиль со стандартной заводской защитой злоумышленники могут в течение нескольких минут с помощью специального прибора. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

«Для корейских машин с бесключевым доступом существует алгоритмический код-граббер. Угонщик нажимает на сенсор, машина начинает искать ключ, и по запросам поиска ключа устройство рассчитывает рабочий ответ ключа. Через 3-5 минут оно становится рабочим ключом от автомобиля», — описал Кондрашов процесс угона.

Уязвимы для такого прибора все автомобили Hyundai, Genesis и Kia, начиная от дорогих версий Kia Rio с бесключевым доступом и заканчивая популярными кроссоверами Hyundai Palisade и Santa Fe, у них одинаковая система безопасности, добавил он.

Помимо спроса на вторичном рынке на сами автомобили корейских марок, существует высокий спрос и на запчасти с «разборок», из-за их дешевизны или отсутствия в продаже новых деталей. Также корейские машины широко используются в такси и каршеринге и ремонтируются, как правило, подержанными запчастями, перечислил эксперт.

«Учитывая спрос на вторичном рынке и потребность в запчастях, «корейцы» будут возглавлять рейтинг угоняемых машин ближайшие лет пять», — спрогнозировал Кондрашов.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о машинах, которые чаще всего угоняют в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами