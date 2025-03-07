Стала известна уязвимость Hyundai и Kia в России перед угонщиками

Угнать любой корейский автомобиль со стандартной заводской защитой злоумышленники могут в течение нескольких минут с помощью специального прибора. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

«Для корейских машин с бесключевым доступом существует алгоритмический код-граббер. Угонщик нажимает на сенсор, машина начинает искать ключ, и по запросам поиска ключа устройство рассчитывает рабочий ответ ключа. Через 3-5 минут оно становится рабочим ключом от автомобиля», — описал Кондрашов процесс угона.

Уязвимы для такого прибора все автомобили Hyundai, Genesis и Kia, начиная от дорогих версий Kia Rio с бесключевым доступом и заканчивая популярными кроссоверами Hyundai Palisade и Santa Fe, у них одинаковая система безопасности, добавил он.

Помимо спроса на вторичном рынке на сами автомобили корейских марок, существует высокий спрос и на запчасти с «разборок», из-за их дешевизны или отсутствия в продаже новых деталей. Также корейские машины широко используются в такси и каршеринге и ремонтируются, как правило, подержанными запчастями, перечислил эксперт.

«Учитывая спрос на вторичном рынке и потребность в запчастях, «корейцы» будут возглавлять рейтинг угоняемых машин ближайшие лет пять», — спрогнозировал Кондрашов.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о машинах, которые чаще всего угоняют в России.