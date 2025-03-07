Массовая авария парализовала Варшавское шоссе в Москве

В Москве на Варшавском шоссе собралась крупная пробка из-за ДТП с четырьмя авто

На юге Москвы произошло массовое ДТП, движение затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Варшавском шоссе, в районе д. 142к1 произошло ДТП с участием 4 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе также сообщили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта и призвали водителей выбирать пути объезда.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», на Варшавском шоссе столкнулись автомобили Kia, Ford, Suzuki и Audi. Пострадал один человек. На опубликованном видео с места происшествия видно, что в левом и среднем ряду стоят три поврежденные машины, перед ними припаркован автомобиль скорой помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По данным сервиса Яндекс Карты на 16:40 мск, длина затора на Варшавском шоссе по направлению в область превышает 4,3 км. Пробка начинается у пересечения магистрали с Черноморским бульваром.

Ранее в Дептрансе посоветовали московским водителям в преддверии 8 Марта ехать в центр на метро.