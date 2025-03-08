В центре Киева произошло обрушение асфальта

«Страна.ua»: несколько машин провалились под асфальт в центре Киева

Несколько легковых автомобилей провалились под асфальт в центре Киева. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Из публикации следует, что инцидент произошел в Печерском районе.

Материал дополнен фотографией, на которой запечатлены провалившиеся под асфальт транспортные средства. На снимке видно, что повреждения получили как минимум три машины.

3 марта в Самарской области легковой автомобиль, в салоне которого находились водитель и четыре пассажира, провалился под лед в затоне Ширчик. В том числе среди пассажиров были два ребенка.

На место происшествия приезжали сотрудники экстренных служб, которые успешно эвакуировали людей из транспортного средства. По данным Telegram-канала «Самара ДТП», водитель и несовершеннолетние не получили никаких травм. То же касается двух других пассажиров.

17 февраля легковая машина Toyota Probox провалилась под лед в Амурском заливе, расположенном в Приморском крае. Telegram-канал «Владивосток. Новости» писал, что никто из находившихся внутри людей так и не вынырнул.

Ранее в Иркутской области машина с рыбаками внутри ушла под лед на озере Байкал.