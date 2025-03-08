В Госдуме сообщили об увеличени штрафов для автомобилистов

Штрафы за превышение скорости для автомобилистов выросли до 7,5 тысячи рублей. Об этом РИА Новости рассказал депутат Государственной думы Александр Якубовский.

«С 1 января 2025 года в России вступили в силу законодательные изменения в части увеличения размеров штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения, а также изменения в части их оплаты. Что изменилось: штрафы за превышение скорости выросли со значений от 500 до 5 тысяч рублей, от 750 до 7,5 тысячи рублей», — сообщил Якубовский.

Он добавил, что до той же высокой суммы в 7,5 тысячи рублей выросли штрафы за выезд на встречную полосу. До 2250 рублей выросли штрафы за объезд препятствия, штраф за выезд на встречку и за обгон других автомобилей по обочине.

Значительно вырос штраф за вождение автомобиля в нетрезвом виде — до 45 тысяч рублей.

Также в МВД опровергли информацию о штрафах за превышение средней скорости на участках дорог.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, МВД готово изменить свою позицию по вопросу о введении ответственности за превышение водителем средней скорости.

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