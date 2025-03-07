Каждая вторая россиянка заявила, что откажет в романтической связи мужчине без машины

CDEK: каждая вторая россиянка откажет в романтической связи мужчине без авто

Каждая вторая россиянка заявила, что откажет в романтической связи мужчине без автомобиля. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование сервиса CDEK.Shopping.

По его результатам, 53% россиянок не хотят встречаться с мужчиной, если у него нет машины. Еще 38% женщин ответили, что их не беспокоит факт отсутствия автомобиля у возлюбленного. Однако за пешие прогулки с избранником выступили только 9% россиянок.

Также опрос показал, что 52% опрошенных россиянок считают красным флагом наличие у мужчины смартфона на платформе Android, говорится в исследовании.

До этого Дептранс Москвы посоветовал водителям пересесть на метро для поездок в центр города.

«На дорогах — 6 баллов по данным ЦОДД. Для поездок в центр используйте метро. Средняя скорость движения в городе — 25 км/ч», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее предпраздничные пробки «сковали» Санкт-Петербург.