Московским водителям посоветовали ездить в центр на метро в преддверии 8 Марта

Перед 8 Марта Дептранс Москвы посоветовал водителям ездить в центр на метро

Дептранс Москвы посоветовал водителям пересесть на метро для поездок в центр города.

«На дорогах — 6 баллов по данным ЦОДД. Для поездок в центр используйте метро. Средняя скорость движения в городе — 25 км/ч», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Среди факторов, влияющих на дорожное движение, в Дептрансе назвали короткий рабочий день, рост числа поездок и автомобилей на улицах города в предпраздничные дни, а также ДТП и дорожные работы.

В частности, по состоянию на 16:00 мск, интенсивное движение транспорта наблюдается на Третьем транспортном кольце в районе Сущевского Вала, а также на внутренней стороне ТТК около Хорошевской эстакады. Также трудно проехать по Кремлевской набережной.

На МКАД в районе Лосиного острова, Волгоградском проспекте и Волоколамском шоссе движение свободное.

Ранее стало известно, что в конце марта будут перекрыты семь съездов на МКАД.