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Предпраздничные пробки «сковали» Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге затруднено движение автомобилей
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В Санкт-Петербурге предпраздничные пробки, движение автомобилей затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Предпраздничные пробки сковали Петербург. На часах 15:50, а город уже погряз в семибалльных заторах», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Дептранс Москвы посоветовал водителям пересесть на метро для поездок в центр города.

Среди факторов, влияющих на дорожное движение, в Дептрансе назвали короткий рабочий день, рост числа поездок и автомобилей на улицах города в предпраздничные дни, а также ДТП и дорожные работы.

В частности, по состоянию на 16:00 мск, интенсивное движение транспорта наблюдается на Третьем транспортном кольце в районе Сущевского Вала, а также на внутренней стороне ТТК около Хорошевской эстакады. Также трудно проехать по Кремлевской набережной.

На МКАД в районе Лосиного острова, Волгоградском проспекте и Волоколамском шоссе движение свободное.

Ранее стало известно, что в конце марта будут перекрыты семь съездов на МКАД.

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