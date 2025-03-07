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Петербуржцы пожаловались на военного, бросающего гранаты с балкона из-за спора о парковке

Военный в Петербурге начал бросать гранаты с балкона из-за спора о парковке
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на участника СВО, бросающего гранаты с балкона квартиры из-за спора с соседями за парковочное место. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«По словам жителей многоэтажки на проспекте Художников, Рафкат переехал в Питер из Татарстана. Чтобы заработать, ушел на СВО, но уже через месяц получил ранение и вернулся домой», — отмечается в публикации.

После возвращения мужчина купил автомобиль и начал парковаться на одном и том же месте, которое называет своим. Соседям, которые оставляют машины на этом месте, мужчина угрожает физической расправой. В записке, оставленной на стекле соседской машины, ее автор сообщает, что у него нет ноги, и в нецензурной форме угрожает автомобилисту разбить лицо.

«На этой неделе он начал бросать с балкона гранаты. По словам соседей, из-за этого весь дом не спит по ночам», — утверждают «Осторожно, новости».

Ранее глава Заксобрания Санкт-Петербурга предложил сделать платным въезд в центр города.

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