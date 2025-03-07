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Моргенштерн решил продать в сторис «свою красотку»

Моргенштерн решил продать свою Bentley Continental GT за 12 млн рублей в сторис
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morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) объявил о продаже своего автомобиля Bentley Continental GT 2020 за 12 млн рублей. Об этом он сообщил в сторис в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

»Дубай, продаю свою красотку... 2020 год, 29 тыс. км пробег», — написал артист.

Также в сторис артист указал номер телефона, по которому нужно звонить покупателям. При этом Моргенштерн попросил фанатов «не писать по пустякам» абоненту, поскольку номер ему не принадлежит. Артист не назвал причины продажи автомобиля.

До этого сообщалось, что Моргенштерн обеднел на 90%. Об этом сам артист рассказал в своем Telegram-канале.

Он заметил, что его альбом «Алишер» пропал с российских площадок и вылетел из чартов.

«Алишер» пропал с площадок, а я стал беднее на 90%… В связи с новым законом, который вступает [в силу] 1 марта — я больше не получаю денег за музыку с территории России, а это 90% моей аудитории», — объяснил он.

Ранее стало известно, что женщины попадают в ДТП реже мужчин.

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