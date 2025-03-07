Женщины попадают в ДТП реже мужчин

В России женщины и мужчины попадают в ДТП почти с одинаковой частотой — 38% случаев (от всех заявлений по полисам ОСАГО) против 40% соответственно. Об этом говорится в исследовании «СберСтрахования» в преддверии 8 марта, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Женщины страхуются чаще, на них приходится 55% от всех действующих розничных договоров в компании. Большой популярностью у них пользуется комплексная программа, которая позволяет рамках одного полиса застраховать жилье, здоровье, финансы и автомобиль», — говорится в исследовании.

По статистике, 26% от всех девушек, оформивших полисы каско, обратились в компанию в связи со страховыми случаями, в то же время доля мужчин, столкнувшихся с аналогичными неприятностями, составляет 23%. Также отмечается, что за 2024 год женщины оформили на 22% больше полисов ОСАГО и на 40% больше полисов каско, чем годом ранее.

До этого сообщалось, что расценки на услуги такси 7 и 8 марта могут вырасти на 10–20%.

Ранее движение в Москве парализовало из-за желающих купить цветы.