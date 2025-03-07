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Мужчину, который жестоко избил таксиста-инвалида, задержали

В Иркутской области задержали мужчину, который избил таксиста-инвалида
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Кадр из видео/Telegram-канал «Babr Mash»

В Иркутской области задержали злоумышленника, который вместе с другими мужчинами избил таксиста-инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ.Новости».

«Одного из участников избиения таксиста-инвалида задержали в иркутском городе Зима», — говорится в сообщении.

По информации источника, нарушителем оказался 35-летний местный житель. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Полицейские выяснили, что мужчина поцарапал дверь автомобиля, поэтому между таксистом и злоумышленниками возник конфликт.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин избивают таксиста, при этом толкают его на землю и продолжают наносить удары. Далее мужчина поднимается, но злоумышленники снова толкают его и начинают пинать, тогда пострадавший теряет сознание.

По словам родственников таксиста, врачи диагностировали у мужчины разрыв селезенки и переломы ребер. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Ранее в Петербурге трехлетний ребенок отлетел от удара авто и получил травмы.

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