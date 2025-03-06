Появилось видео избиения таксиста-инвалида в Иркутской области

В Иркутской области на видео попало избиение таксиста-инвалида после ДТП

В городе Зиме Иркутской области мужчины избили таксиста-инвалида на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По информации источника, таксисты оставили дверь своего автомобиля открытой, в результате чего пожилой водитель, инвалид третьей группы, врезался в нее на своей машине. После этого нарушители вытащили мужчину из автомобиля и начали бить.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько мужчин избивают таксиста, при этом толкают его на землю и продолжают наносить удары. Далее мужчина поднимается, но злоумышленники снова толкают его и начинают пинать, тогда пострадавший теряет сознание.

На записи также видно, что рядом с конфликтующими проезжают автомобили, при этом никто не останавливается, чтобы помочь таксисту.

По словам родственников пострадавшего, врачи диагностировали у мужчины разрыв селезенки и переломы ребер. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

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