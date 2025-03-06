Пулковское шоссе парализовало из-за перевернувшегося грузовика

В Петербурге перекрыто движение на Пулковском шоссе перед съездом с КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«Собралась большая пробка», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Mash на Мойке» утверждает, что грузовик с фруктами перевернулся на 678-м километре трассы М11. В результате ДТП в сторону Москвы образовалась длинная пробка.

До этого певец Анатолий Цой попал в автоподставу. Он ехал на машине по Звенигородскому шоссе и налетел на железную трубу, которая моментально пробила колесо. После этого подъехала машина с выездным монтажом.

По его словам, ремонтники предложили починить колесо за десять тысяч рублей. После этого еще у одного автомобиля пробило колесо, и к нему подъехал эвакуатор. То же самое случилось и с третьей машиной, которая заехала на железную трубу.

Цой отметил, что такие автоподставы стали новым видом мошенничества, которые устраивают сотрудники шиномонтажей.

Ранее появилось видео перекрытого Кутузовского проспекта в Москве.