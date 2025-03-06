«Дебошир» повредил глаза петербуржцам и попал на видео

В Петербурге пассажиры получили химический ожог после конфликта с «дебоширом»

В Санкт-Петербурге мужчина распылил перцовый баллончик в лицо пассажиру, который заступился за женщину в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Один из пассажиров начал приставать к женщине. <…> Мужчина сначала пытался утихомирить буйного пассажира словами, но тот и не думал успокаиваться. Тогда Александр решил применить силу. В ответ дебошир распылил ему в лицо «перцовку». Пострадали и другие пассажиры автобуса», — говорится в сообщении.

По словам пассажира, конфликт произошел в автобусе номер 21. В ходе спора злоумышленник достал перцовый баллончик и распылил его, при этом пострадали и рядом сидящее пассажиры. Так, химический ожог глаз получила 74-летняя женщина.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как между мужчинами начинается драка, в ходе которой один из пассажиров распыляет перцовый баллончик. Люди закрывают глаза, при этом женщины что-то кричат водителю.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Им оказался 32-летний житель Гатчинского района. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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