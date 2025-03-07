Идею о парковках такси во дворах назвали опасной и нереализуемой

Во дворах домов автомобили оставляют местные жители. Если у них забрать это пространство и принудительно выделить его для парковки машин такси, это приведет к многочисленным конфликтам, дракам и огромным штрафам, считает автоэксперт Петр Шкуматов. В беседе с 360.ru он назвал эту идею опасной и нереализуемой.

Напомним, с инициативой по созданию парковочных мест для такси во дворах выступил депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. Он подчеркнул, что право оставлять там машины имеют как жильцы, так и водители такси. Шкуматов напомнил, что для такси, ожидающих клиентов, выделяются места на парковках с соответствующей табличкой.

Однако во дворах действуют иные правила, подчеркнул он. Там и без того дефицитные места занимают жильцы домов, и если принудить их отдать это пространство таксистам, то это неизбежно приведет к конфликтам, дракам и многочисленным штрафам, считает автоэксперт. По его словам, для воплощения этой инициативы придется пересмотреть все проекты по организации дорожного движения.

«Эта идея абсолютно технически нереализуема и, что самое главное, совершенно не нужна», — убежден специалист.

По сути, жильцы не могут жаловаться на припаркованные такси во дворе, так как это не запрещено законом. Но желание избавиться от них никуда не денется, в результате чего им придется покупать парковочные места за огромные деньги. Он также подчеркнул, что если жильцы начнут массово жаловаться на припаркованные во дворах такси, то в результате парковаться там не разрешат ни тем, ни другим. Логичнее заняться организацией управления многоквартирным домом и его территорией, оформить межевание и утвердить проекты благоустройства, считает Шкуматов. Он назвал это трудной, но полезной работой.

«А если просто писать жалобы, в итоге все останутся у разбитого корыта — во дворе не останется ни такси, ни машин местных жителей», — заключил специалист.

Ранее россиянину не понравилось, как припаркована чужая машина, и он побил ее молотком.