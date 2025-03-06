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В Госдуме предложили устроить парковки для такси во дворах жилых домов

Депутат Гусев предложил сделать парковки для такси во дворах жилых домов
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев выступил с предложением выделить зоны для такси во дворах жилых домов, сообщает ТАСС.

«Регулировать это нужно на городском уровне. Как вариант — выделить специальные зоны для такси рядом с жилыми домами», — сказал Гусев.

Он отметил, что водители такси часто ставят машины во дворах и мешают владельцам личных автомобилей. При этом и те, и другие имеют право парковать машины на этой территории.

До этого Гусев инициировал законопроект, обязывающий водителей такси иметь в машине два детских удерживающих устройства (бустера) для детей в возрасте от 7 до 11 лет.

Как отметили в пресс-службе Гусева, цель законопроекта — повысить доступность услуг такси для семей с детьми. Предлагаемые изменения вносятся в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается необходимость улучшения безопасности перевозки детей, особенно в ситуациях, когда в автомобиле находятся несколько несовершеннолетних пассажиров.

Ранее в России предупредили о росте цен на услуги такси из-за инициативы властей.

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